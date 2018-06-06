TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özel Kuvvetler Komutanlığı Statik Paraşüt Atlayışı Eğitimleri'nden görüntüler yayınladı.
(Görüntülü) TSK, Özel Kuvvetler'in paraşüt eğitimlerinden görüntüler yayınladı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özel Kuvvetler Komutanlığı Statik Paraşüt Atlayışı Eğitimleri'nden görüntüler yayınladı.
06 Haziran 2018 Çarşamba 17:37
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