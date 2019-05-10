Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatlarından olan DENİZKURDU-2019 Tatbikatı 13-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Anadolu’yu çevreleyen Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilecek.
(Görüntülü) TSK'nın en büyük tatbikatlarından olan DENİZKURDU-2019 Tatbikatı 13-25 Mayıs'ta
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük tatbikatlarından olan DENİZKURDU-2019 Tatbikatı 13-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Anadolu’yu çevreleyen Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz’de eş zamanlı olarak icra edilecek.
10 Mayıs 2019 Cuma 16:14
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