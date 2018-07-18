(Görüntülü) TSK, Kuzey Irak'ta mühimmat deposunu böyle vurdu

ANKARA () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 16 Temmuz'da icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait bir mühimmat deposunu imha etti. O anlar ise TSK tarafından paylaşıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:18