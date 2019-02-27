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(Görüntülü) Trenin önüne atlayan liseli Ayça'dan sokak hayvanları vasiyeti (2)

AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Karşıyaka'da, önüne atladığı İZBAN treninin altında can veren Ayça K.'nin cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze, Karşıyaka Mevlana Camisi'ne getirildi. Burada...

AYÇA, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Karşıyaka'da, önüne atladığı İZBAN treninin altında can veren Ayça K.'nin cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenaze, Karşıyaka Mevlana Camisi'ne getirildi. Burada Ayça'nın annesi Ebru K. ile babası Hüsnü Eralp K., taziyeleri kabul etti. Acılı çift yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Ayça'nın okul arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazı öncesinde konuşan Hüsnü Eralp K., "Kızımın psikolojik sorunları yoktu. İnsanları çok kötü buluyordu ve dünyanın hayvanlara bırakılmasını istiyordu. Kızım bu kadar iyiydi" dedi. İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Ayça K., Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taylan YILDIRIM/İZMİR, ()

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