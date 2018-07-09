Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () ÇORLU'daki tren kazasında babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'den geriye sınıfında çekilmiş görüntüleri kaldı. Görüntülerde Arda sınıfta annesine yazdığı bir şiiri okuyor. Öte yandan annesi ile çekilmiş fotoğraflarındaki mutluluğu yüzünden okunuyor.
(Görüntülü) Tren kazasında ölen Arda'dan geriye kalan görüntüler
Erhan TEKTEN/İSTANBUL, () ÇORLU'daki tren kazasında babası Hakan Sel ile birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'den geriye sınıfında çekilmiş görüntüleri kaldı. Görüntülerde Arda sınıfta annesine yazdığı bir şiiri okuyor. Öte...
09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:40
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