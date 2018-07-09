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(Görüntülü) TREN KAZASINDA ÖLEN 3 KİŞİNİN CENAZESİ DAHA AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Ruzibe Kartal, Özgenur Dikmen ve Sena Köse'nin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelilerine teslim edildi. Çorlu'da...

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden Ruzibe Kartal, Özgenur Dikmen ve Sena Köse'nin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelilerine teslim edildi.

Çorlu'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye devam ediyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilen Ruzibe Kartal, Özgenur Dikmen ve Sena Köse'nin cenazeleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

 

RUZİBE KARTAL, KÜÇÜKÇEKMECE'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazesi alınan Ruzibe Kartal, yarın öğle vakti Sultan Murat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 

 

ÖZGENUR DİKMEN VE SENA KÖSE UZUNKÖPRÜ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Özgenur Dikmen ve Sena Köse de, Uzunköprü'de son yolculuklarına uğurlanacak. 

 

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