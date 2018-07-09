(Görüntülü) Tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç son yolculuklarına uğurlandı (1)

Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç, Uzunköprü'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç, Uzunköprü'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
09 Temmuz 2018 Pazartesi 21:27
Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Ayşe Başaran ve Ergün Kerpiç, Uzunköprü'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.
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