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(Görüntülü) Tren kazasında hayatını kaybeden 2 kuzen toprağa verildi

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün meydana gelen tren kazası faciasında yaşamını yitiren kuzenler Bahar Koçman ve Yağmur Laçin, Muratlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Kuzenler...

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi'nde, dün meydana gelen tren kazası faciasında yaşamını yitiren kuzenler Bahar Koçman ve Yağmur Laçin, Muratlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kuzenler Bahar Koçman ve Yağmur Laçin, Muratlı’da akrabalarını ziyaret ettikten sonra İstanbul’a dönmek üzere dönmek üzere 12703 No’lu yolcu trenine bindi. Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki kuzen yaşamını yitirdi. Muratlı Devlet Hastanesi morgundan aileleri tarafından alınan cenazeler,  Muradiye Camii’ne getirildi. Bahar Koçman’ın cezaevindeki ağabeyi Olcay Koçman, alınan özel izinle jandarmalar eşliğinde camiye geldi. Burada düzenlenen cenaze törenine ailelerin yanı sıra Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yakınları genç kızların tabutlarına sarılarak gözyaşları döktü.

Bahar Koçman ve Yağmur Laçin'in cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Muratlı İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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