(Görüntülü) TREN KAZASINA KURTARMA EKİPLERİ RAYLARIN ÜZERİNDE BÖYLE GİTTİ
08 Temmuz 2018 Pazar 23:24
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