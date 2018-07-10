Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

(Görüntülü) Tren faciasında ölenlerin 6'sı çocuk; geriye küçük ayakkabılar kaldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölen 24 kişiden 6'sının çocuk olduğu belirlenirken, vagonların yakınında bulunan bir çift çocuk ayakkabısı görenlerin yüreğini dağladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında...

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında ölen 24 kişiden 6'sının çocuk olduğu belirlenirken, vagonların yakınında bulunan bir çift çocuk ayakkabısı görenlerin yüreğini dağladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında önceki gün 24 kişinin öldüğü, 341 kişinin yaralandığı tren faciasında, yaşamını yitirenler arasındaki 5 aylık Beren Kurtuluş'un da bulunduğu 6 çocuk, acıları daha da artırdı. Çalışmaların sürdüğü kaza bölgesinde enkazdaki eşyalar da olayın vahametini ortaya koyarken, vagonların yakınında bulunan bir çift çocuk ayakkabısı görenlerin yüreğini dağladı. Pembe ayakkabılardan biri devrilen vagonların yakınında, rayların geçtiği bölümde, diğer ayakkabı ise çamura saplanmış halde bulundu.

Kazada yaralanan 341 kişiden 42'sinin hastanelerde tedavisine devam edildiği, yaralılardan 8'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325