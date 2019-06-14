Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de tramvay sürücüsü Cihan Doğan (28), sefer sırasında rayların üzerindeki güvercini görünce aracı durdurdu. Doğan'ın, raylardan alıp kenara koyduğu güvercin havalanarak uzaklaştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'de 3 yıldır vatman olarak çalışan Cihan Doğan, Organize Sanayi-İldem-5 seferi sırasında rayların üzerinde duran güvercini fark etti. Tramvayı durduran Doğan, rayların üzerindeki güvercini aldı. Doğan'ın, rayların kenarında yere bıraktığı güvercin, havalanarak uzaklaştı. Doğan'ın, tramvayı durdurup güvercini rayların üzerinden alması cep telefonuyla görüntülendi. Sefer sırasında bu gibi durumlarla sıklıkla karşılaştıklarını belirten Doğan, "Sefer sırasında raylarında üzerindeki güvercini fark ettim. Kontrol merkezine de bilgi vererek kabinden ayrıldım, yanına yaklaştım. Sonra rayların üzerinden aldım. Kontrol ettiğimde bir yarası yoktu. Kenara koyduğumda uçarak uzaklaştı. Ben yapılması gerekeni yaptım" dedi.
(Görüntülü) Tramvayı durdurup, rayların üzerindeki güvercini kurtardı
Muhammed KISIR/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de tramvay sürücüsü Cihan Doğan (28), sefer sırasında rayların üzerindeki güvercini görünce aracı durdurdu. Doğan'ın, raylardan alıp kenara koyduğu güvercin havalanarak uzaklaştı. Kayseri...
14 Haziran 2019 Cuma 13:19
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