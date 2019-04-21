(Görüntülü) Trakya'yı kirlilikten kurtaracak projede, Marmara Denizi'ne son boru indirildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, () - TRAKYA'da çevre kirliliğinin önüne geçecek 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' kapsamında, atıkların arıtılarak, Marmara Denizi'ne döküleceği son boru çekimi, törenle yapıldı. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, projenin Türkiye'de değil dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu söyledi.



Tekirdağ'da, Trakya'da çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yürütülen 'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı' çerçevesinde 'Marmara Denizine Derin Deniz Deşarj Projesi Son Boru Çekimi' töreni gerçekleştirildi. Atıkların Marmara Denizi'nin 4,5 kilometre açığına arıtılarak, dökülecek hattın Marmara Denizi'ndeki son boru çekimi törenine; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, AK Parti'li Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğden Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdere, Derin Deşarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceylan ve davetliler katıldı. Davetliler, Süleymanpaşa sahilinden feribotla Marmara Denizi'nde kurulu platforma gitti. TBMM Başkanı Şentop'un start vermesiyle platformdaki personel, üzerinde Türk bayrağı bulunan boruyu vinçle denizin altına indirdi.



KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA KINAMA



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konuşmasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da şehit cenazesinde uğradığı saldırıyı kınayarak, başladı. Şentop, "Şehit cenazesi için katıldığı bir törende, bir grup tarafından bir protesto, bir fiziki saldırı olmuş. Bu noktada haberler geliyor. Bu saldırıyı kınıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Siyasette tabi farklı görüşler olabilir, farklı tartışmalar olabilir; ama bunların hepsi sözle fikirle yapılması gerekir. Bu tür hadiseler hem siyasetçilere de yapılmamalı, kimseye karşı yapılmamalı. Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını ben düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum" dedi.



'PROJE, ATIĞIN ERGENE'YE YÖNELTİLMESİNİ ORTADAN KALDIRIYOR'



'Ergene Havzası Koruma Eylem Planı'nın sadece Türkiye'de değil dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olduğunu belirten Şentop, şunları söyledi:



"Zamanında çok geniş ve etraflı düşünmeden verilmiş olan izinler var, ruhsatlar var, yapılmış olan binalar var. Başta evsel olmak üzere sanayi atıkları ile ilgili dikkat edilmemiş. Sanayilere, fabrikaya izin verilmiş. Bunların tabi ki ortaya çıkaracağı atıkların ne şekilde atılacağı düşünülmemiş. Zaman zaman yapılan çalışmalar olmuş, arıtma tesisleri yapılmış ama bunların bir kısmı yetersiz, bir kısmı tam anlamıyla çalıştırılmıyor. Her halükarda Ergene'ye yönlendirilen atıklar var. Bu proje bu anlamda öncelikle bu atığın Ergene'ye yöneltilmesini ortadan kaldırıyor. Toparlayıp Marmara Denizi'ne bütünüyle deniz içerisinde entegre olacak şekilde bir arıtmayla buraya gönderiyor. Tabi çalışma büyük bir çalışma, büyük bir proje. Bunda Cumhurbaşkanı'mızın talimatı var takibi var. En son 28 Haziran seçimlerinden sonra 100 günlük eylem planında Trakya ve Ergene'nin projesini eylem planı içerisine de koymuştu. Çok sıkı bir şekilde takip ediyor. Bu projenin mimarı takibi işini üstlenen de değerli bakanımız Veysel Eroğlu hocamız. Buradan itibaren artık sanayicilerimizin ortak arıtma tesisleri kurulmasında ve atıkların oraya getirilmesinde vazifeler var, görevler var yükümlülükler var. Bu işin başlangıcında burada yer alan değerli Valimiz Ali Yerlikaya, ondan sonraki valilerimiz bu işin başında gayret gösterdiler. Ben hepsine huzurlarınızda teşekkür ediyorum."



EROĞLU: 15 PAKETTEN ERGENE EYLEM PLANI HAZIRLADIK



AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu ise proje ile birlikte Ergene Nehri'nin temiz akacağını belirterek, "Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Ergene gerçekten çok önemli, Cumhurbaşkanı'mız bir gün bana talimat verdi. O zaman ben çevre ve orman bakanıydım, 'Veysel Hoca, evet belediyeler ve sanayi kuruluşları arıtma tesisini kurmadılar, gerekli standartları sağlayamadılar; ama Ergene'yi temizleme vazifesini sana veriyorum. Gerekli koordinasyonu yap' diye talimatları verdiği zaman bizde özellikle Ergene ile alakalı gerçekten bir eylem planı yaptık. Havzanın tamamına bakarak, burada 15 paketten bir Ergene eylem planı hazırladık. Gerçekten bu çok önemliydi" diye konuştu.



Ergene'ye atık sularını veren 13 belediyenin bulunduğunu kaydeden AK Parti'li Eroğlu, "Bu da büyük bir kirliliğe sebep oluyordu; çünkü Ergene'nin normalde debisinin neredeyse 14 katı kadar atık su geliyordu. Artık Ergene tamamen atık su nehri haline gelmişti sonra bunların atık suları ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'mız talimat verdi. 'Bunu da DSİ yapsın' dedi ve biz de gerçekten 1053 sayılı kanunda ufak bir değişiklik yaparak DSİ sadece baraj, gölet, içme suyu tesisleri yapabiliyor, atık su arıtma tesislerini ve ana kolektörlerini yapabilir haline getirdik. Tamamının projelerini hazırladık. Gerçekten çok mükemmel bir proje hazırlandı ve tamamı bitti. Bunu mutlulukla söylemek istiyorum. Bütün atık su ileri biyoloji arıtma tesislerini yapıldı. Bunların işletmesini belediyelerin yapması lazım esas yatırımları da belediyelerin yapması gerekiyordu ama devlet bunu yaptı. İşletmesini inşallah ben çok iyi bir şekilde yapacaklarına inanıyorum" dedi.