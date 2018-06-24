GELİN, DAMAT SANDIK BAŞINDA Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 ay önce aldıkları düğün tarihleri bugünkü seçimlere denk gelen Meltem-Sezer Torlak çifti, bugün ayrı ayrı okullarda sandık başına giderek oylarını kullandı. Çerkezköy Şehit Mustafa Baykuş İlkokulu'na eşi Sezer ile birlikte gelinliğiyle gelen Meltem Torlak 1291 nolu sandıkta oyunu kullandı. Meltem Torlak, eşinin ise başka okulda oy kullandığı belirterek, "Bugün bizim için unutulmaz bir anı olacak. Düğün törenini daha önceden belirlemiştik. Mutlu günümüzde vatandaşlık görevimizi yaptık. Türkiye'miz için hangisi hayırlısı ise yüce Allah'tan onu niyaz ediyorum. Bu seçim Türkiye'miz için hayırlı olur" dedi. Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), ()
(Görüntülü) Trakya sandık başında (3)
GELİN, DAMAT SANDIK BAŞINDA Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 6 ay önce aldıkları düğün tarihleri bugünkü seçimlere denk gelen Meltem-Sezer Torlak çifti, bugün ayrı ayrı okullarda sandık başına giderek oylarını kullandı....
24 Haziran 2018 Pazar 17:49
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