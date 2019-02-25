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(Görüntülü) Trakya'da kar ve soğuk etkisini sürdürüyor

TRAKYA'yı etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava bugün de etkisini sürdürdü. Edirne beyaza bürünürken, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve...

TRAKYA'yı etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava bugün de etkisini sürdürdü. Edirne beyaza bürünürken, Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde eğitime bugün ara verildi. Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde etkisini bugün de sürdürdü. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu Edirne'de sabaha karşı başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken belediye ve karayolları ekipleri yolları yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kar yağışı öğlen saatlerine kadar devam edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının da 10 derecelerin üzerine çıkacağını söyledi. KEŞAN'DA KAR YAĞIŞI SÜRÜYOR Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Keşan'da hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı kişiler şemsiyeyle dışarı çıkarken, çocuklar kar topu oynadı. Trafikteki sürücüler ise kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Keşan Belediyesi ekipleri, karın yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri trafikte olumsuzluklar yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. KIRKLARELİ'NİN İKİ İLÇESİNDE OKULLAR TATİL Kırklareli'de 4 gündür etkili olan kar yağışı, Kofçaz ve Demirköy, Vize ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 30 santimi aştığı Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Kırklareli'de kar yağışı nedeniyle 27 köye ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ'ın Saray ve Malkara ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimi bulduğu Saray ilçesinde maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Malkara ilçesinde ise ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi. Ekipler, karayollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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