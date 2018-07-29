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(Görüntülü) Trafikte bisiklet farkındalığını artırmak için pedal çevirdiler

BURSA'da bir grup bisikletli, trafikteki bisiklet farkındalığını artırmak için pedal çevirdi. Organizasyon sorumlusu Oğulcan Aydın, "Trafikte bisikletin de yeri var. Araç sürücülerinin bisikletin fartında olmalarını bekliyoruz" dedi. Bursa'da...

BURSA'da bir grup bisikletli, trafikteki bisiklet farkındalığını artırmak için pedal çevirdi. Organizasyon sorumlusu Oğulcan Aydın, "Trafikte bisikletin de yeri var. Araç sürücülerinin bisikletin fartında olmalarını bekliyoruz" dedi.

Bursa'da faaliyet gösteren Sur Yapı Marka AVM, trafikteki bisiklet farkındalığını artırmak için Medicana Bursa Hastanesi ve bir spor giyim mağazası işbirliğiyle bisiklet turu düzenledi. Bisiklete gönül veren yaklaşık 100 kişilik grup, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda toplandı. Grup, bisikletin farkındalığını artırmak amacıyla hareket ederek trafiğe çıktı. Her yaştan bisikletçinin destek verdiği etkinlikte bisikletçilere polis ekipleri ile turun sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi'ne ait bir ambulans da eşlik etti.

Mudanya Caddesi ve İzmir Yolu güzergahında pedal çeviren bisikletçiler, Nilüfer ilçesindesi Sur Yapı Marka AVM önünde etkinliği noktaladı.

Bu etkinliği 2'nci kez düzenlediklerine dikkat çeken organizasyon sorumlusu Oğulcan Aydın, amaçlarının trafikte bisikletin farkındalığını artırmak olduğunun altını çizdi. Son 1 yıl içerisinde Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde birçok bisiklet kazasında bisikletçi arkadaşlarını kaybettiklerine işaret eden Aydın, "Biz trafikte bisiklet bilincini artırmak için bir araya geldik. Bu şekilde insanlarda ufak da olsa bir bilinç, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Hepimiz bisiklet kullanıyoruz, dün arkadaşımızın başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir. Trafikte bisikletin de hakkı ve yeri var. Her ne kadar güvenlik önlemlerimizi alsak da bazı bilinçsiz sürücülerin kullandığı araçlar bizim için tehlike arz ediyor" diye konuştu.

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