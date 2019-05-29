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(Görüntülü) Trafik kazasında yaralandı, 22 gün sonra hastanede öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletinin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu ağır yaralanan Hüseyin Can (74), 22 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 6 Mayıs günü Bursa'nın İnegöl ilçesi Hastane Kavşağı'nda...

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletinin hafif ticari araç ile çarpışması sonucu ağır yaralanan Hüseyin Can (74), 22 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 6 Mayıs günü Bursa'nın İnegöl ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Muhammet Y.'nin (20) kullandığı 16 PP 600 plakalı hafif ticari araç, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde Hüseyin Can'ın (74) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada, aracın ön camına çarparak savrulan Can, ağır yaralandı. Hüseyin Can, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Muhammet Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 22 gündür İnegöl Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Hüseyin Can, dün akşam yaşamını yitirdi.

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