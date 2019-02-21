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(Görüntülü) 'Trafik Eğitim Parkı' için ilk kazma vuruldu

Kırıkkale'de Valilik ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çocuklarda trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla Bahşılı ilçesinde 15 bin metrekare alana inşa edilecek olan 'Trafik Eğitim Parkı' için ilk kazma vuruldu. Bahşılı...

Kırıkkale'de Valilik ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, çocuklarda trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla Bahşılı ilçesinde 15 bin metrekare alana inşa edilecek olan 'Trafik Eğitim Parkı' için ilk kazma vuruldu.
Bahşılı ilçesinde Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 dönümlük alanın 15 dönümüne kurulacak Trafik Eğitim Parkı'nda çocuklara, yaya ve araç trafiği hakkında uzman eğitmenler tarafından eğitimler verilecek. İçerisinde yeşil alanlar, çocuk oyun bölümleri, çocuklara göz ve diş taramasının yapılacağı mini hastanenin de yer alacağı Trafik Eğitim Parkı?nın çalışmalarına başlandı.  İlk kazması vurulan Trafik Eğitim Parkur inşaatının bitmesinin ardından Türkiye'nin en büyük parkurlarından biri olacak.
'TRAFİK ANLAMINDA TÜM MATERYALLER BULUNACAK'
Çalışmaları yerinde inceleyen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, proje tamamlandıktan sonra Türkiye?nin en büyük trafik parkurlarından birine kavuşulacağını bildirdi. Oluşturulacak sinevizyon odası ile teorik bilgilerin verileceği ve çocukların pratik yapma şansının olacağını belirten Vali Sezer, şunları söyledi
Trafik Eğitim Parkı?nda yaya geçitleri, trafik ışıkları, üst geçitler, akülü araçlar ve (bina, okul, hastane vb.) çeşitli yapılarda yer alıyor. Pratik eğitimde çocukların trafikte ne yapmaları gerektiği, üst geçitlerin nasıl kullanılacağı, trafik levha ve ışıklarının ne işe yaradıkları uzman eğitmenler tarafından gösterilerek aktarılacak. Ayrıca parka yerleştirilecek simülasyon aracıyla çocuklara, trafik kazalarının nasıl olduğu ve emniyet kemerlerinin insan hayatını kurtarmadaki rolü de anlatılacak. Trafik Eğitim Parkı?nda yapılan mini hastaneden kreş ve ilkokul öğrencileri faydalanacak. Mini hastanede belirli günlerde çocuklara diş ve göz sağlığı taraması yapacak. Ayrıca hastanede, çocuklara ağız ve diş sağlığı hakkında detaylı bilgiler verilecek. Trafik anlamında tüm materyallerin bulunacağı Trafik Eğitim Parkı?nda yüzlerce ağaç, çiçek, dinlenme alanları ve oyun sahaları da yer alacak.

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