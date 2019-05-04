(Görüntülü) Trabzonlu demir ustası kendi otomobilini yaptı

TRABZON’da demir ustası olan Yusuf Tülger, 300 kilogram yük taşıyabilen ve saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen 2 kişilik otomobil üretti. Tülger, otomobile 'Cengaver' adını verdi.



Ortahisar ilçesinde demir ustası Yusuf Tülger, ATV araç motoru kullanarak otomobil yapmaya karar verdi. Sanayi sitesinde işe koyulan Tülger, 300 kilogram yük taşıyabilen ve saatte 60 kilometre hıza ulaşabilen 2 kişilik otomobil üretti. 22 günde yapımını tamamladığı ve 'Cengaver' adını verdiği otomobile çocuklarının isimlerinin baş harflerinin yazılı olduğu 61 DMG 061 plakası taktı. Tülger'in sanayi sitesinde kullandığı otomobil ilgi görüyor.



‘FARKLI BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM’



Otomobili 22 günde tamamladığını söyleyen Yusuf Tülger, "Farklı bir şey yapmak istedim. Ön takımını ve fren aksamı normal araçlara benzer uyguladım. Boş zamanlarımda yaylada gezmeyi sevdiğim için minibüsümün arkasına sığacak şekilde yaptım. Yaylada indirip geziyorum. 3 yıl önce ayak bileklerim kırıldı. Şu an platin takılı olduğundan düz zeminde sıkıntım yok. Merdiven inip çıkmakta büyük zorluk yaşıyorum. Aracı tasarlarken pedal kısmını kendi ayaklarıma uygun yaptım" dedi.



Otomobili gören Adem Bülbül de “Karadeniz işi olmuş. Tam bir yayla arabası" derken, İsmail Çepni ise,“Çok büyük bir başarı. Arkadaşımıza sürekli fikir ve moral veriyorduk. Aracı tamamladı. Artık Yusuf ustayla tur atacağız” diye konuştu.