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(Görüntülü) Trabzon ve Artvin’de 'çocuklara şiddet ve istismar' protestosu

Uğur AYDIN- Hayati AKBAŞ/TRABZON, () - TRABZON ve Artvin’in Hopa ilçesinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamaları ile protesto edildi. Trabzon’da, Emek ve Demokrasi Güçler Platformu...

Uğur AYDIN- Hayati AKBAŞ/TRABZON, () - TRABZON ve Artvin’in Hopa ilçesinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olayları düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamaları ile protesto edildi.

Trabzon’da, Emek ve Demokrasi Güçler Platformu üyeleri Uzun Sokak’ta toplandı, 'Çocuk istismarına son', 'İstismarı aklatmayacağız' ve 'Tecavüze dur de' yazılı dövizlerle Atatürk Alanı’na yürüdü. Kortejin önünde yürüyen çocuklar da 'Çocuklar ölmesin resim de yapabilsin' yazılı pankart taşıdı. CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya'nın da katıldığı basın açıklamasında konuşan Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi Şerife Uyanık, çocukların güvenli bir ülkede, güvenli bir gelecek teminatıyla yaşaması gerekliliğini ifade etti. Uyanık, “Yine iki çocuğumuzun kaçırılması, istismara uğraması, öldürülmesi haberiyle içimiz acıdı, kahrolduk, öfkelendik. Leyla ve Eylül ikisi de çocuk, ikisi de tüm çocuklar gibi korunması ve hakları gözetilmesi gereken çocuklarımız. Artık yeter! Hiçbir çocuk hiçbir şekilde istismara uğramasın" dedi.

Grup daha sonra dağıldı.

HOPA’DA YÜRÜYÜŞ

Artvin’in Hopa ilçesinde Sosyalist Kadın Meclisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) CHP ve ÖDP’li kadınlar belediye parkında toplandı, Hopa meydanına yürüdü. 'İstismara susma, Hesap sor' pankartı açan kadınlar adına konuşan Sevcan Altunkaya, her gün bir çocuğun cinsel istismara uğrayarak öldürüldüğü bir ülkede yaşamaktan utanç ve öfke duyduklarını söyledi. Altunkaya, "Çocukları koruyamayan adaletsizlikten, hukuksuzluktan utanç ve öfke duyuyoruz. İstismara uğrayan ve katledilen Leyla ve Eylül ile tüm çocuklarımız için herkesi ses çıkarmaya çağırıyoruz. Çocukların düşlerini karanlığa teslim etmeyeceğiz. Onlar bizim karanlıklar giyip sessizce ölmemizi istiyorlar. Teslim olmayacağız, hesap soracağız" diye konuştu.

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