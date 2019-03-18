(Görüntülü) Trabzon'da 'millet kıraathanesi' açıldı

Bilge AVCI TRABZON- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın vaat ettiği Millet Kıraathanesi, Trabzon'da düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Mehter takımı konseriyle hizmete açılan kıraathanede, vatandaşlara simit, kek ve çay ikram edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde vaat ettiği 'Millet Kıraathanesi' için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce Çamoba mevkiinde daha önce hizmete açılan Botanik Park alanında proje düzenlendi. Proje kapsamında 220 metrekarelik alanda Millet Kıraathanesi inşa edildi. İçinde insanların kitap okuyabileceği, öğrencilerin ders çalışabileceği okuma alanları ve kitaplıkların yer aldığı Millet Kıraathanesi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, daire amirleri, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta Mehteran Takımı'nın konseri vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. 'KIRAAT OKUMAKTAN GELİR' Açılış öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, millet kıraathanelerinin mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatarak, Millet Kıraathanesini vatanımızda milletimizle beraber bizim yaşayışımızın gündemine getiren devlet başkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır 'Kıraathane' dediğinde çok kıymetli hazirun, bunu hafife almaya kalkanlar oldu. İşte onlar bilmiyordu tarihimizi. Büyüklerimizin hocalarımızın bize öğrettiklerini bilmiyorlardı. Kıraathaneyi yani efendim tavla, iskambil oynanan bir kahvehane zannettiler. Hâlbuki ismi üzerinde kıraat okumaktan gelir. Hem de adabına uygun okumaktan geliyor. Hani bizim büyüklerimiz kuranı kerimi bize öğretirken gel oku bakayım tecvidin, kıraatin nasıl der. Yani adabına uygun okuman nasıl der. Kıraathane ismi üzerinde her türlü eserin okunduğu yer demektir dedi. VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ SİMİT İKRAMI Başkan Gümrükçüoğlu'nun konuşmasının ardından, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle millet kıraathanesini hizmete açıldı. Özellikle emekli vatandaşların ilgi gösterdiği kıraathanede, katılımcılara çay, simit ve kek ikramlarında da bulunuldu. Engelli vatandaşlara uygun olarak da tasarlanan kıraathanede, ücretsiz internetin yanı sıra pek çok alanda kitap ve ansiklopedinin yer aldığı kütüphane de oluşturuldu.