(Görüntülü) Trabzon'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44' üncü yılı kutlandı

TRABZON'da Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 44'üncü yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Türklerin uğradığı zulmü ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı 44'üncü yılı için kentte kutlama töreni düzenlendi. Trabzon Valiliği önünde düzenlenen tören, KKTC Trabzon Başkonsolosu Zahide Erden tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nün de çelenk sunduğu tören, Trabzon Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı ile sürdü. 'ADİL VE KALICI ÇÖZÜM MÜMKÜN OLMAYACAK' Törende konuşan KKTC Trabzon Başkonsolosu Zahide Erden, Rum liderliğinin halen daha Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak gördüklerini dile getirdi. Erden, "Rum liderliği biz Kıbrıslı Türkleri azınlık olarak görmeye devam ettiği sürece Kıbrıs'ta iki halk arasında adil ve kalıcı bir çözüm tahsis etmek mümkün olmayacaktır. Bu süreçte Avrupa Birliği ile uluslararası camiaya da önemli görevler düşmektedir" dedi. 'TÜRKİYE HAKLARINI GÖZETMEKTEN ASLA GERİ DURMAZ' Türkiye'nin bölgedeki hak ve çıkarlarını gözetmekten asla geri durmayacağını kaydeden Erden, "20 Temmuz Barış Harekâtı adada yaşayan Türkler, yani bizler için acı, esaret ve katliam günlerinin geride kaldığı tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Aynı zamanda anavatan Türkiye için de çok önemli bir dönüm noktası olduğu inancındayız. Türkiye soydaşlarının hakları söz konusu olduğunda, kendisinin altına imza koyduğu, yükümlülükler üstlendiği antlaşmalar varsa ve bunlara uyulmuyorsa günü geldiğinde mutlaka harekete geçeceğini, bölgedeki hak ve çıkarlarını gözetmekten asla geri durmayacağını o günlerde tüm dünyaya göstermiştir" diye konuştu. Trabzon Valiliği önünde düzenlenen tören, anı fotoğrafı çekimi ile sona erdi.