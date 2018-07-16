(Görüntülü) Trabzon'da karayoluna inen ayılar amatör kamerada

Emre KOLTUK TRABZON-()TRABZON'un Sürmene ilçesinde aç kalıp ormanlık alandan karayoluna inen iki ayı, o esnada seyir halinde olan otomobildeki kişilerce cep telefonu ile görüntülendi. Yolda seyreden araca aldırış etmeden koşarak ilerleyişlerini sürdüren ayıların görüntüsü sosyal medyada da ilgiyle izlendi. Sürmene İlçesi ile Beşköy Mahallesindeki karayolunda seyreden otomobil sürücüsü, karşısında yol kenarındaki ormanlık ve yamaç alandan aniden inen 2 ayıyı görünce panik yaşadı. Aç kalan ve yiyecek bulmak için arayışta olan ayılar yolda koşarak ilerleyişlerini sürdürürken, yaşanan o anlar da sürücünün yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ayıların, araca aldırış etmeden karayolu üzerinde koştuğu anlara ilişkin kaydedilen görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, bir süre karayolu üzerinde birbiri ardına koşan ayıların yeniden ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görüldü.