Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

(Görüntülü) Trabzon'da karayoluna inen ayılar amatör kamerada

Emre KOLTUK TRABZON-()TRABZON'un Sürmene ilçesinde aç kalıp ormanlık alandan karayoluna inen iki ayı, o esnada seyir halinde olan otomobildeki kişilerce cep telefonu ile görüntülendi. Yolda seyreden araca aldırış etmeden koşarak ilerleyişlerini...

Emre KOLTUK TRABZON-()TRABZON'un Sürmene ilçesinde aç kalıp ormanlık alandan karayoluna inen iki ayı, o esnada seyir halinde olan otomobildeki kişilerce cep telefonu ile görüntülendi. Yolda seyreden araca aldırış etmeden koşarak ilerleyişlerini sürdüren ayıların görüntüsü sosyal medyada da ilgiyle izlendi. Sürmene İlçesi ile Beşköy Mahallesindeki karayolunda seyreden otomobil sürücüsü, karşısında yol kenarındaki ormanlık ve yamaç alandan aniden inen 2 ayıyı görünce panik yaşadı. Aç kalan ve yiyecek bulmak için arayışta olan ayılar yolda koşarak ilerleyişlerini sürdürürken, yaşanan o anlar da sürücünün yanındaki kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Ayıların, araca aldırış etmeden karayolu üzerinde koştuğu anlara ilişkin kaydedilen görüntüler daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, bir süre karayolu üzerinde birbiri ardına koşan ayıların yeniden ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325