Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

(Görüntülü) Trabzon'da istinat duvarında çatlak oluşan 5 katlı bina boşaltıldı -EK

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde istinat duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı, bitişiğindeki 11 katlı diğer binanın çevresinde ise çökme riskine karşı önlem alındı.  Ortahisar ilçesi Karşıyaka...

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde istinat duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı, bitişiğindeki 11 katlı diğer binanın çevresinde ise çökme riskine karşı önlem alındı. 

Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 5 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve belediye ekipleri binada inceleme yaptı. İstinat duvarlarında irili ufaklı çatlaklar olduğu tespit edilen binanın tahliyesine karar verildi. Görevlilerin uyarısı ile bina tahliye edildi. İstinat duvarının çökme riskine karşı da bitişiğindeki 11 katlı binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri, tedbir amaçlı boşaltılan ve çevresinde önlem alınan binalarda teknik inceleme başlattı. 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328