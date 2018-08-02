(Görüntülü) Torbalı'da 'bardacık inciri' hasadına başlandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Torbalı ilçesinde, verimiyle üreticisinin yüzünü güldüren 'bardacık incirinin' hasadına başlandı. Çapak Mahallesi'nde başlanan hasat, yaklaşık 45 gün sürecek.



İzmirli üreticiler, hasat için sabah saatlerinde incir bahçelerine giderek, ürünlerini topluyor. Toplanan ve özenle kasalanan bardacık türü inciri, daha sonra Çapak Mahallesi'nde kurulan 'İncir Pazarı'na getiriliyor. Kalitesi ve lezzetiyle bilinen bardacık inciri, pazarda büyük ilgi görüyor. Burada kurulan pazarda bardacık inciri, üreticiler tarafından alıcılara satılıyor. İncir, pazarda üreticisinin yüzünü güldürüyor. Çapak bölgesinde bu yıl yüksek verimin beklendiği bardacık inciri, 6 ile 8 lira arasında tüccarlara satılıyor.



'ÜRETİCİ HASATTAN MEMNUN'



Bu yılki hasadın güzel başladığını ve ürünün kaliteli olduğunu belirten üreticilerden Süleyman Satır, "Bardacık incirinin hasadı başladı. Çok güzel verim oluyor. İncirlerde hastalık yok, çok şükür. Fiyatlar da iyi durumda. Allah hayırlısını versin. Tarlaya sabah 04.00'te geliyoruz, ışıklarla topluyoruz. Hasat sabah 08.30'a kadar sürüyor" diye konuştu.



Bardacık inciriyle 4 yıldır uğraştığını anlatan Sultan Satır ise "Bu incirler, organik ve ilacı yok. Her türlü hastalığa şifadır. Özellikle şeker hastalığı olanlar yiyebilir" dedi.



İLK KEZ FESTİVALİ DÜZENLENECEK



Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Çapak Mahallesi'ndeki bardacık incirinin markalaşması için bu yıl ilk kez festival yapacaklarını belirterek, "Hayırlı, uğurlu olsun. Torbalı'da, özellikle Çapak Mahallemizde 40- 45 gün süren bardacık hasadı, bu sene de bol ve bereketli başladı. Torbalı'da ekonominin iki ayağı var; biri sanayi diğeri tarım. Yazlı kışlı üretilen ürünler, Ege Bölgesi ve tüm Türkiye'ye sevk edilmekte. Bunlardan biri de incirimiz. Bu sene Çapak Mahallemizde 'İncir Festivali' yapmaya karar verdik. Bu güzelliği İzmir'e ve Türkiye'ye tanıtmayı amaçlıyoruz. Hasat da maşallah çok bereketli" diye konuştu.