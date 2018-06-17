Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
Egitimde performans sistemii kaldırılacak
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
Erkeklerde kısırlık beyinde başlıyor
SON DAKİKA! Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Öğrenci sigortası emeklilikten sayılacak
Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu
Şırnak'tan acı haber: Yüzbaşı Şehit...

(Görüntülü) Topçular İskelesi'nde dönüş yoğunluğu

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()-RAMAZAN Bayramı tatilini tamamlayan İstanbullu ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapur Hattı’nda yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın sefer...

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,()-RAMAZAN Bayramı tatilini tamamlayan İstanbullu ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapur Hattı’nda yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın sefer yapıyor.

Ramazan Bayramı tatilinden dönüş için yola çıkan İstanbullu ve Trakyalı tatilciler, Yalova’da deniz ulaşımında kullandıkları İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapuru Hattı’nda yer yer yoğunluk oluşturuyor. Araç istif alanı dolan Yalova’daki Topçular İskelesi’nde Sirkeci-Harem Hattı’ndan yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın çalışıyor.

İDO yetkilileri yaptıkları açıklamada, 19 geminin durmaksızın çalıştığını, gemilerin Yalova’dan Kocaeli’ne dolu gittiğini, Kocaeli’nden ise Yalova’ya bekleme yapmaksızın boş geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca, Ramazan Bayramı’nın son günü olan bugün akşam saatlerine kadar 8 bin aracın geçiş yaptığı, toplamda bu hattı kullanan araç sayısının ise 55 bine ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, karayolunda da hem Yalova Emniyet Müdürlüğü, hem de Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Bölge Trafik ekiplerinin de görev aldığı karayolunda akıcı bir yoğunluğun olduğu gözlemlendi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325