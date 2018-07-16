(Görüntülü) TOKİ, Manisa'da sevinçten ağlattı

Nermin UÇTU / MANİSA, () MANİSA'da hayata geçirilen 1503 konut için kura çekimleri başladı. Noter huzurunda çekilen kuralarda isimlerini duyan ve ev sahibi olma hayali kuranlar, gözyaşlarına boğuldu. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'daki dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için başlattığı 5 bin 500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2'inci etabında, hak sahipleri kura çekimiyle belirlenmeye başladı. 2'inci etaptaki 3+1 konutlar için bugün kura çekimi yapıldı. 2+1 konutlar için ise yarın (salı) kura çekilecek. Atatürk Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekiminden saatler önce ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar, salonu doldurdu. 2'inci etaptaki 1503 konut için yaklaşık 9 bin kişi başvuru yaptı. Kura çekimine Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, TOKİ Uzmanı Eray Hatipoğlu, TOKİ Konut Kredileri Daire Başkanlığı görevlileri Enes Dönmez, Özgür Murat Demir ve Mahmut Işıner, Şehircilik Müdürü Nurettin Aytekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören öncesi Şehzadeler Mehteran Takımı konser verdi. Spor salonunun dışına dev ekran kurularak, salona giremeyen vatandaşların kurayı takip etmesi sağlandı. 3+1 konut için ise toplam 5 bin 389 vatandaş başvurdu. "DAR VE ORTA GELİRLİLERİ EV SAHİBİ YAPACAĞIZ" Kura çekiminden önce konuşan Başkan Çerçi, kentte büyük bir konut sorunu olduğunu belirterek, sanayide çalışan binlerce dar gelirli kişinin ev hayali kurduğunu anlattı. Çerçi, "5 bin vatandaşımız 3+1, 3 bin 500 vatandaşımız da 2+1 konutlar için başvurdu. Amacımız evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapabilmek. Nüfusu hızla artan ilçemizde vatandaşımızın mutlu yaşamasını istiyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Projelerimiz devam edecek. Bunun yanı sıra kentsel dönüşüm çalışmalarıyla da şehrin merkezini oluşturacağız" diye konuştu. ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİNE ÖNCELİK Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri, sahneye çıkarak önce ev sahibi olmak için başvuru yapan 17 şehit ve gazi ailesiyle buluştu. Başkan Çerçi, şehit ve gazi ailelerine kura çekimi yapılmadan öncelik verildiğini ifade etti. Manisa 3. Noter Vekili Emine Çalışkan ve Seval Özkent huzurunda yapılan kurada ilk olarak engelli kategorisinden başvuran 215 engelli vatandaş için kura çekimi yapıldı. Protokol üyelerinin çektiği ilk kuradan ise İlhan Köncü isimli vatandaş çıktı. İlk kuralardan biri olan Serdar Demirel de büyük sevinç yaşadı. EV ÇIKAN DA ÇIKMAYAN DA AĞLADI Engelli kategorisinin ardından diğer kategorisinden başvuran yaklaşık 5 bin 300 bin vatandaşın kurası belirlendi. Bu kurada Başkan Çerçi ve eşi Melek Çerçi, kurayı çekerken çıkan isimler Ömer Petek, Hakan Özler isimli vatandaş oldu. Kurada ismi çıkan vatandaşlar sevinç gözyaşları dökerken; ismi çıkmayan bazı vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. Kurada oğlu Can Yılmaz'ın ismini duyan Oya Yılmaz isimli kadın sevinç gözyaşı döktü. Başkan Çerçi ve eşi Melek Çerçi'ye bir süre sarılıp gözyaşı döken Oya Yılmaz, çok mutlu olduğunu ifade etti. Kurada ismi çıkan diğer vatandaşlar da yıllardır ev sahibi olma hayali kurduklarını ifade etti.