(Görüntülü) TOKİ kurasında sevinç ve gözyaşı bir arada

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuttan 934'ünün kura çekimi Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapıldı. Ev sahibi olduğunu öğrenenlerden bazıları gözyaşlarına engel olamazken bazı vatandaşlar haberi alır almaz yakınlarını arayarak mutlu haberi verdi.





MUTLULUKTAN GÖZYAŞLARINA ENGEL OLAMADI





Ev sahibi olduğunu öğrenince sevinçten gözyaşlarını tutamayan Hörmet Tatlısu, son bir umutla beklediğini ve adını duyunca çok mutlu olduğunu dile getirdi.





"SON GÜN BAŞVURDUM, İLK SIRADA ADIM OKUNDU"





Eşiyle kurayı takip eden Salih Güreli adını duyduğu an çok mutlu olduğunu belirterek, "Ufak bir gecekonduda yaşıyoruz. Bana çıkacağını hiç düşünmüyordum. Hiç aklımda yokken kuraya katılmam için beni teşvik ettiler, son gün bankaya gidip başvurumu yaptım. Beni zorlayanlardan Allah razı olsun. İlk sırada adımız çıktı bana nasip oldu inşallah herkese nasip olsun" diye konuştu.





AİLESİ TELEFONDA SEVİNÇTEN AĞLADI





Heyecandan konuşmakta zorluk çeken Seyit Ateş daha önce 5 kez bu tarz çekilişlere katıldığını ancak hiçbirinde mutlu sona ulaşamadığını buna rağmen pes etmediğini ifade etti. Ailesine telefonda mutlu haberi veren Ateş, onların da sevinçten ağladığını söyledi.





ÜÇÜZ TORUNLARININ ŞANSI İÇİN BAŞVURDU, EV SAHİBİ OLDU





Üç ay önce üçüz torunları olan Şevket Çelem ise onların şansı için ilk kez çekilişe katıldığını ve ev sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.





422 KONUTUN KURASI YARIN YAPILACAK





Alt gelirli vatandaşlara yönelik satışa sunulan 934 konutun kurası bugün yapılırken orta gelirli vatandaşlara sunulan 422 konutun kurası yarın yine Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek.





Başvuruları 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan bin 356 konutun 934 adeti alt gelir grubu, 422 adedi ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. Projede ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayrıldı. Alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adeti sadece emekli vatandaşlara ayrıldı. Vatandaşların yoğun bir ilgi gösterdiği konutlara toplam 20 bin 101 başvuru yapıldı. Alt gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru gelirken, orta gelirli vatandaşlara sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı. Emekli vatandaşlara ayrılan 234 konuta 2 bin 933 başvuru, şehit yakını ve gazilerden 28 başvuru, engelli vatandaşlar ise 894 başvuru yapıldı.