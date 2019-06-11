(Görüntülü) TOKİ Başkanı Bulut: Sınır duvarı tamamlanıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Abdurrahman Bilici ile yeğeni Mehmet Sait Bilici'nin cenaze törenine katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sınırda yapılan güvenlik duvarının bu yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi.



Şehit işçilerin toprağa verildiği törene katılan TOKİ Başkanı Bulut, daha sonra Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Gözütok Mahallesi'ne giderek, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Bulut, ardından da kaymakamlık binasına geçerek, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'ı kapsayan güvenlik duvarı ile ilgili bilgi verdi. Ağrı-Iğdır bölümü 140, Hakkari-Van bölümü 84 kilometre olan, jiletli telle birlikte yüksekliği 4 metreyi bulan güvenlik duvarının yıl sonu kadar bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan Bulut, şunları söyledi;



"Iğdır'dan Hakkari'ye kadar bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı, buralardan gelecek terör saldırılarını ve kaçakçılık olaylarını önleyecek bir çalışma. Yüzde 75 seviyesine geldik. Yine bu bölgede Hakkari, Van ve Ağrı'da kalekol inşaatlarımız var. Onların da büyük çoğunluğunu bitirdik. Bunlarla birlikte ve sınır duvarı tamamlandığında güvenlik açısından çok önemli bir yol katedilecek.Terörü lanetliyorum ama biz bugün bu terör neticesinde şehit olan işçilerimiz ve aileleriyle birlikte nasıl kaynaşabildiğimizi, nasıl birbirimize sevgi duyduğumuzu gördük. Allah bu beraberliğimiz daim etsin. İşçilerimiz de tıpkı bu bölgede görev yapan güvenlik güçleri gibi anlamlı bir görev ifa ediyorlar. Yaptıkları bu görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve devletinin birliğini, beraberliğinin teminatı oluyor. Şantiyelerimizde çalışanlardan Allah razı olsun."



TOKİ Başkanı Bulut'un zaman zaman duygulandığı gözlendi.