(Görüntülü) Tokat'ta öğrenciler farkındalık için meydanda kitap okudu

Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, () - TOKAT’ta Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında lise ve ortaokul öğrencilerinden oluşan 250 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'nda kitap okudu.



Toplumsal Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri ve Gazi Osman Paşa Ortaokulu'ndan gelen toplam 250 öğrenci, farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Meydanı’nda kitap okudu. Daire şeklinde oturma düzeni alan öğrencilerden bazısı masal kitaplarındaki karakterlerin kostümünü giydi. Öğrenciler zaman zaman ‘Hediyeniz kitap olsun’ sloganı attı. Tokat Valisi Ozan Balcı da destek vermek amacıyla öğrencilerin yanına geldi.



Tokat’ı kitabın başkenti yapacaklarını belirten Vali Balcı, ''Bu kapsamda 'Kitap Tokat' projesini yürütüyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz bu proje için çalışıyorlar. Ben şuna inanıyorum. Çocuk okuyucusu olmayan toplumların yetişkin okuyucusu olmaz. Çocuklara yatırım yapmak lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların her alandaki başarısı bizim için çok önemli. Gelecek kuşaklar için bir şeyler yapmak gerekiyor'' dedi.



Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Murat Yılmaz ise, ''Sosyal sorumluluk projesi kapsamında farkındalık oluşturmak için öğrencilerimiz ile birlikte kitap okuma farkındalık etkinliği yaptık. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu'' dedi.



Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Merve Bakan ise ''Buraya farkındalık yaratmaya geldik. İnsanların çoğu kitap okumuyor, sevmiyorlar. Bence kitap okumak çok güzel bir şey. Kitap okumayı sevsinler. Kitap bizim geleceğimizdir'' ifadelerini kullandı.