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(Görüntülü) Tokat'ta nevruz kutlandı

TOKAT'ta baharın habercisi olarak nitelendirilen nevruz, düzenlenen resmi programla kutlandı. Öğrencilerin de katıldığı kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde düzenlenen programa Tokat Valisi...

TOKAT'ta baharın habercisi olarak nitelendirilen nevruz, düzenlenen resmi programla kutlandı. Öğrencilerin de katıldığı kutlamalar, renkli görüntülere sahne oldu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde düzenlenen programa Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile birlikte kent protokolü katıldı. Program, protokol üyelerince nevruz ateşinin yakılmasıyla başladı. Protokol üyeleri, basın mensupları ve öğrenciler, nevruz ateşinin üzerinden atladı, yumurta tokuşturdu. Programa katılanlara yemek ikram edildi.

Nevruzun yeni bir gün ve yeni bir başlangıç olduğunu belirten Vali Ozan Balcı, ''Nevruz baharın müjdeleyicisi, baharın gelişi demek. Nevruz demek, canlılık, yaşam, hayat, enerji demek. Bu Türk dünyasında eskiden beri kutlanan kültürümüzün geleneğimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün Türk dünyasının, Türkiye’mizin, Türk milletinin nevruzunu kutluyorum. Türk milletine sağlık, afiyet, mutluluk getirmesini diliyorum. Her zaman ve bugünde olduğu gibi birliğimize beraberliğimize, yükselmemize, huzurumuza, refahımıza katkı sağlasın diyorum'' dedi.

Kutlamalar, üniversite öğrencilerinin çektiği halay ile son buldu.

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