(Görüntülü) Tokat'ta 'Kanlı Ay Tutulması' izlenemedi

TOKAT'ta, 21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması', havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle vatandaşlar izleyemedi.



21'inci yüzyılın en uzun ay tutulması olması beklenen 'Kanlı Ay Tutulması' gerçekleşti. Tokat'ta akşam saatlerinde başlayan doğa olayını görmek isteyen vatandaşlar kentin farklı noktalarını tercih etti. Ancak havanın parçalı bulutlu olmasından dolayı tutulma net bir biçimde görülemedi.