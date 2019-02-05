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(Görüntülü) Tokat'ta geçici işçi alımı kura çekiminde gerginlik

Tokat'ta İŞKUR aracılığıyla çeşitli kamu kuruluşlarında  6 ay çalışacak kişileri belirlemek için yapılan kura çekiminde gerginlik yaşandı. Kurada ismi çıkmayan bazı kişiler görevlilere tepki gösterdi. Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşunda...

Tokat'ta İŞKUR aracılığıyla çeşitli kamu kuruluşlarında  6 ay çalışacak kişileri belirlemek için yapılan kura çekiminde gerginlik yaşandı. Kurada ismi çıkmayan bazı kişiler görevlilere tepki gösterdi.
Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşunda Toplum Yararına Çalışma Programı(TYÇP) kapsamında çeşitli branşlarda asgari ücretli olarak çalışacak bin 500 kişinin alınacağı işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Başvuru sayısının yüksek olması üzerine kura çekimi 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Noter huzurunda bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan binlerce kişi katıldı. Yoğunluk nedeniyle bazıları kura çekimini ayakta takip etti. Kura çekimi ekrana yansıtılarak ismi çıkan kişilerin adları okundu. Kurada ismi açıklanan kişiler büyük sevinç yaşadı. İsimleri kurada çıkmayanlar ise büyük üzüntü yaşandı.
KURA ÇEKİMİNE TEPKİ
Bu sırada kurada ismi çıkmayan bazı kişiler sahneye çıkarak, itirazda bulundu. Bilgisayar üzerinden yapılan kuraya itiraz edenler görevliler ile tartıştı. Kuraya tepki gösteren bir kişi görevlilere Ben buna inanmıyorum. Sizi mahkemeye vereceğim diye bağırdı. Bir kadın ise Ben açım diyerek tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine salona giren polis ekipleri sahnede bulunan kişileri aşağı indirdi.

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