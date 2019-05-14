(Görüntülü) Tokat protokolü, kendilerine ayrılan koltuklara engellileri oturttu

TOKAT'ta Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Vali Ozan Balcı ve protokol üyeleri, akülü araç ve tekerlekli sandalye dağıtımında programı ayakta takip etti. Protokol için ayrılan koltuklara ise etkinliğe katılan engelliler oturtuldu. Tokat'ta Valilik, Belediye ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organizasyonu ile 10-16 Mayıs Engelliler Günü için yürüyüş ve bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Engelliler ve il protokolünün de katılımı ile Niksar kavşağından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüş sonrası kent meydanında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan ve il protokolü, engellilere destek olmak için kendileri için ayrılan koltuklara oturmadı. Programı ayakta takip eden protokol için ayrılan koltuklara ise engelli bireyler oturtuldu. Programda Tokat Konfederasyonu tarafından temin edilen 10 akülü araç ve 45 tekerlekli sandalye engellilere dağıtıldı. Tokat Valisi Ozan Balcı, engellilerin derdini dert edinmek, onlarla bir araya gelmek için bu etkinliği yaptıklarını belirterek, ''Çok güzel bir etkinlik oldu, şenlik havasında oldu. Yürüyüş yaptık. Koltukları da engellilere bıraktık. Onların sorunlarına, problemlerine dikkat çekmek için bunu yaptık. Devletimiz, engellilerin hayatını kolaylaştırmak, yaşamlarına değer katmak için her alanda güzel işler yaptı ve yapmaya da devam etmekte. Biz de Tokat’ta devlet olarak engellilerin derdini dert ediniyoruz. Problemlerini hissediyoruz, ailelerin ne tür sıkıntı ile karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Amacımız onların hayatını kolaylaştırmak. Şehir olarak bir aileyiz. Ailenin diğer fertlerinin sıkıntılarını dert olarak yüreğimizde hissediyoruz. Çözmek için de gayret ediyoruz'' dedi. Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz ise, ''İl protokolünün koltukları bize bırakmasına çok sevindik. Bugün burada sayın protokolün protokole oturmaması, kendilerinin yerine engellileri oturtmaları bizleri gururlandırdı, şereflendirdi'' diye konuştu.