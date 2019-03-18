Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı coşkusu
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı...
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı

(Görüntülü) Tiyatrocu öğrenciler köy okulunu baştan aşağı yeniledi

Muş'ta tiyatrocu sanatçıları Yealalan Köyü okulunu baştan aşağı yeniledi. Tiyatrocular, okulun elektrik ve su tesisatını değiştirirken, sınıfları boyayarak tamir etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Damla Sanat Merkezi...

Muş'ta tiyatrocu sanatçıları Yealalan Köyü okulunu baştan aşağı yeniledi. Tiyatrocular, okulun elektrik ve su tesisatını değiştirirken, sınıfları boyayarak tamir etti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Damla Sanat Merkezi Derneği, 'Okulları Güzelleştirme Projesi' kapsamında merkeze bağlı Yelalan Köyü İlkokulu'nu onarmak için kolları sıvadı. Haftasonu tatili sebebiyle il müdürlüğü ve Damla Sanat Merkezi Derneği üyesi 20 tiyatrocu tamir malzemeleriyle köy okulunun yolunu tuttu. İl Müdürlüğü ve sponsorların desteğiyle öncelikle okulun su ve elektrik tesisatı yenilendi. Daha sonra ellerined boya ve fırçaları alan 20 tiyatrocu okulun 3 sınıfını da temizleyerek boyadı. Cuma günü öğleden sonra başladıkları çalışmayı Pazar günü akşama doğru bitiren tiyatrocular, sivil toplum kuruluşlarının başta eğitim olmak üzere çeşitli konularda yardımcı olması gerektiğini bildirdi. Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi olduklarını belirten tiyatro oyuncuları, miniklerin daha sağlıklı ortamda ders görmelerinden duydukları mutluluğu dile getirdi.
Yelalan Köyü Muhtarı Suphi Yaşlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Damla Sanat Merkezi'nin okullarını yenilemesi sebebiyle teşekkür etti. Muhtar Suphi Yaşlı, öğrencilerin daha rahat ortamda eğitim göreceklerini belirtti.
Haftasonu tatillerini Yelalan Köyü okulunu onararak geçiren tiyatrocular, köylüler ve minik öğrencilerle halay çekerek yorgunluk attı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328