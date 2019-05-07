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(Görüntülü) Tiyatro afişi çalan dilencilerden ilginç savunmalar

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA Devlet Tiyatrosu'nun bahçesinde tiyatro etkinliklerinin listelendiği afişi, üzerine 'Açız' yazmak için çaldığını söyleyen 2 kadın dilenci, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tiyatro yetkililerine şikayetçi...

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA Devlet Tiyatrosu'nun bahçesinde tiyatro etkinliklerinin listelendiği afişi, üzerine 'Açız' yazmak için çaldığını söyleyen 2 kadın dilenci, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tiyatro yetkililerine şikayetçi olmamaları için yalvaran dilenciler daha sonra "Afişi sofra yapacaktık" dedi. Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Adana Devlet Tiyatrosu'nda meydana gelen olayda kültür merkezinin korkuluklarındaki afişin bir kısmını keserek aldıktan sonra uzaklaşan 2 kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ismi açıklanmayan kadınların bölgede dilencilik yaptığını belirleyerek kısa sürede yakaladı. Kadınların polis ekiplerine, "Afişin ters kısmına ‘Açız’ yazıp dilenirken kullanacaktık. Okuma yazma bilmediğimiz için afişin üzerinde tiyatro etkinliklerinin yazılı olduğunu bilmiyorduk" dediği öğrenildi. Bu sırada olay yerine kültür merkezi yetkilileri geldi. Dilenci kadınlar bu defa şikayetçi olmamaları için yetkililere yalvararak çaldıkları afişi sofra olarak kullanacaklarını iddia etti. Kültür merkezi yetkilileri kadınlardan şikayetçi olmadı. Dilenciler de kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Polis ekipleri, kadınların afişi yırtarken kullandığı bıçağa el koyduktan sonra kadınları bölgeden uzaklaştırdı.

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