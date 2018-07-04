İZMİR'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.
(Görüntülü) Tire'de kayıp olan 1,5 yaşındaki Rüya ve anneannesi bulundu
İZMİR'in Tire ilçesinde dün (salı) sabahtan beri kayıp olan 1.5 yaşındaki Rüya Çelik ile anneannesi Fatma Yenigün (55) bulundu.
04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:39
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