(Görüntülü) TIR şoförleri, Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen arkadaşları için kontak kapattı

EDİRNE"de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir grup TIR şoförü, Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırılan meslektaşları Remzi Çiçek'in serbest bırakılması için kontak kapatma eylemi başlattı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan TIR şoförü Remzi Çiçek, Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı. Cezanın infaz edilmesine saatler kara Çiçek'in meslektaşları, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde bu gece yarısından itibaren kontak kapatma eylemi başlatarak, arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. 'HAKSIZ YERE İDAM EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ' Polis ve jandarma ekipleri, TIR şoförlerinin arkadaşlarının idamını durdurmak için başlattığı kontak kapatma eylemi nedeniyle bölgede önlem aldı. Grup adına konuşan TIR şoförü Burhan Oğuz, 2 gün sonra idam edilecek arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Yaklaşık 4 yıl önce Suudi Arabistan'da aracında bulunan uyuşturucu nedeniyle Suudi makamlar tarafından haksız yere idam kararı verildiğini belirten Oğuz, "4 sene önce Arabistan'da tutuklu bulunan bir ağabeyimizin, idam kararı onandı. Eğer biz bu olaya el atamayıp, sesimizi duyuramazsak, Çarşamba günü bu ağabeyimiz idam edilecek. Haksız yere ağabeyimizin idam edilmesini istemiyoruz. Biz burada herhangi bir zorbalık yapmıyoruz, sadece sesimizi duyurmak istiyoruz. O ağabeyimizin idam sehpasından alınmasını istiyoruz. Ailesi ve yakınlarıyla da irtibat halindeyiz, 2 günümüz var bizim için saniyeler, dakikalar önemli. Biz gerekli yerlere bildirgeler vererek resmi bir şekilde toplanmak isterdik, ama inanın ki saatlerin ve dakikaların önemi var. Biz sesimiz duyurmak istiyoruz. Ve bizim sesimizi duyan elini vicdanına koysun, çıksın duyursun. Yükünden hiç haberi yokken kolilerde uyuşturucu madde çıkmış. Onun suçsuz olduğuna inanıyor ve sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçişlerin sağlayan TIR parkında eylem başlatan şoförlere, gelen diğer TIR şoförleri de katılmaya başladı. Şoförler, ayrıca Edirne'de Yunanistan'a açılan İpsala ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da kontak kapatma eylemi yapıldığını söyledi.