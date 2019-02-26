SÜRÜCÜLER EYLEMİ BİTİRDİ Suudi Arabistan'da TIR şoförü Remzi Çiçek'e aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla verilen idam cezasının kaldırılması için Kapıkule Sınır Kapısı'nda gece yarısı kontak kapatan bir grup TIR şoförü, eylemlerini bugün saat 15.00'te sonlandırdı. Eylemi bitirmeden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım isteyen şoförler adına konuşan Burhan Oğuz, "Biz dün gece, dört sene önce Arabistan'da tutuklanan ağabeyimiz için toplandık burada. Suçsuz yere dört senedir hapis yatıyor. İdam kararı onandı. Ve yarın sesimizi duyuramazsak idam edilecek. Bu ağabeyimiz için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duyun. Allah rızası için bu olaya bir el atın. Ağabeyimizi kurtarın. Biz uluslararası şoförler olarak sahipsiziz. İki hafta önce Ukrayna'da bir arkadaşımız gasbedilmek için koyun boğazlanır gibi boğazlanarak, öldürüldü. Kimse bu olayın üzerine gitmedi. Sahipsiz olduğumuzu düşünmek istemiyoruz. Sahipsiz değiliz. Bizim sahibimiz var. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Allah rızası için bu işe el atılsın, bu ağabeyimiz idam edilmekten kurtulsun" dedi. Eylemi sonlandıran TIR şoförleri, olaysız dağıldı.
(Görüntülü) TIR şoförleri, Suudi Arabistan'da idama mahkum edilen arkadaşları için kontak kapattı(2)
SÜRÜCÜLER EYLEMİ BİTİRDİ Suudi Arabistan'da TIR şoförü Remzi Çiçek'e aracında uyuşturucu bulunduğu iddiasıyla verilen idam cezasının kaldırılması için Kapıkule Sınır Kapısı'nda gece yarısı kontak kapatan bir grup TIR...
26 Şubat 2019 Salı 15:17
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.