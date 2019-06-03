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(Görüntülü) TIR devrildi, yol karpuz tarlasına döndü

ÇORUM'da, refüje çarpan TIR'ın dorsesindeki karpuzların dökülmesi sonucu karayolu 2 saat ulaşıma kapandı. Bazı sürücüler, yola dökülen karpuzları topladı. Karpuz tarlasına dönen yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı. Kaza,...

ÇORUM'da, refüje çarpan TIR'ın dorsesindeki karpuzların dökülmesi sonucu karayolu 2 saat ulaşıma kapandı. Bazı sürücüler, yola dökülen karpuzları topladı. Karpuz tarlasına dönen yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorum- Samsun karayolu İskilip kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Ordu'ya giden Şükrü Deniz (50), yönetimindeki 52 HP 878 plakalı karpuz yüklü TIR'ın direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR karayolunda refüje çıkarken, kapakları açılan dorsedeki karpuzlar savrularak, yola döküldü. Sürücünün yara almadığı kazada, karpuzların dökülmesi sonucu karayolu ulaşımı kapandı. TIR sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası karpuz tarlasına dönen yol, Karayolları ekiplerince iş makinesi ile temizlendi. Bazı sürücüler ise karayoluna dökülen karpuzları topladı.

Ulaşım yaklaşık 2 saat yan yoldan verildi. Karayolu ise temizlik çalışmalarının ardından yeniden trafiğe açıldı.

 

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