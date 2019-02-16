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(Görüntülü) TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü Mustafa Soyalp (40), yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan Sakarya Orman İşletme...

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki odun deposunda TIR dorsesine yükleme yapan sürücü Mustafa Soyalp (40), yuvarlanan tomruğun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan Sakarya Orman İşletme Deposu'nda bugün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bursa'dan Sakarya'ya 16 AAE 049 plakalı TIR'la tomruk satın almaya gelen Mustafa Soyalp, aracı yükleme alanına yanaştırdı. Depo çalışanları ormanlık alandaki tomrukları araca yükledikleri sırada Soyalp, odunları istiflemek için dorseye çıktı. Mustafa Soyalp, halatla yerleştirme işlemini yaparken, tomruklardan biri dorsenin üzerinden yuvarlandı. Dengesini kaybedip yola düşen Soyalp, TIR'dan üzerine düşen tomruğun altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil ve Hendek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan Mustafa Soyalp'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Soyalp'in cenazesi, jandarma ve savcının incelemesi sonrasında Hendek Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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