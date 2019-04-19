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(Görüntülü) TIR'a tutunan bisikletlinin, tehlikeli yolculuğu 

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta bir bisiklet sürücüsü, seyir halindeki TIR'ın dorsesine tutunarak, ölüme davetiye çıkarttı.  Kayseri Caddesi üzerinde dün akşam kimliği belirsiz bisikletli bir genç, seyir halindeki bir TIR'ın...

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta bir bisiklet sürücüsü, seyir halindeki TIR'ın dorsesine tutunarak, ölüme davetiye çıkarttı. 

Kayseri Caddesi üzerinde dün akşam kimliği belirsiz bisikletli bir genç, seyir halindeki bir TIR'ın dorsesine tutunarak, yaklaşık 1 kilometre yol aldı. Canını hiçe sayan bisikletli, aynı yönde giden bir otomobilden görüntülendi. Tehlikeli yolculuk, bisiklet sürücüsünün dorseyi bırakması ile son buldu.

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