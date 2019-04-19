(Görüntülü) TIR'a tutunan bisikletlinin, tehlikeli yolculuğu 

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta bir bisiklet sürücüsü, seyir halindeki TIR'ın dorsesine tutunarak, ölüme davetiye çıkarttı.



Kayseri Caddesi üzerinde dün akşam kimliği belirsiz bisikletli bir genç, seyir halindeki bir TIR'ın dorsesine tutunarak, yaklaşık 1 kilometre yol aldı. Canını hiçe sayan bisikletli, aynı yönde giden bir otomobilden görüntülendi. Tehlikeli yolculuk, bisiklet sürücüsünün dorseyi bırakması ile son buldu.