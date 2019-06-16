(Görüntülü) Ticari araçta, çuvallar içinde 48,5 kilo esrar ele geçirildi
VAN'da yol kontrolü sırasında polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta, çuvallar içinde 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar İlçesi...
16 Haziran 2019 Pazar 09:53
VAN'da yol kontrolü sırasında polisin şüphe üzerine durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta, çuvallar içinde 48 kilo 565 gram esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar İlçesi Çakınlı Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Ekipler, şüphe üzerine bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada, 2 çuvalda 48 kilo 565 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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