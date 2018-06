(Görüntülü) THY yeni havalimanıyla 1000 pilot almayı hedefliyor

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, () TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, “İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtiğimizde büyüme oranında ve kapasite artışları olacak. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak için bin pilotu şu an bünyemize katmak istiyoruz" dedi. Pilot istihdamı ile ilgili olarak THY'nin Yeşilköy'deki Uçuş Eğitim Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay ve pilot adayları katıldı. THY'nin pilot istihdamı hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çay, pilot istihdamını artırmak amacıyla çalışma yaptıklarını, yurt içi ve dışına pilot adaylarına yönelik eğitimlere gönderdiklerini kaydetti. Bu arada Çay, pilot için başvuruların zaman zaman 80 bini bulduğunu söyledi. 2 YILLIK EĞİTİM THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık bir eğitime gönderildiğini dile getiren Çay, “Eğitim sürecinde bu arkadaşlarımızın konaklaması, ihtiyaçlarının yanı sıra cüzi bir miktar da olsa maddi olarak destekliyoruz. İki yıllık eğitim sonucunda arkadaşlar bizim filomuzda pilot olarak uçabiliyorlar. Eğitimlerde yer dersleri var. Simülatör eğitimleri var. Ondan sonra tek motorlu uçaklarla bir eğitimleri var. En sonunda bizim jet motorları dediğimiz uçaklarla da eğitimleri devam ediyor" dedi. LİSE MEZUNLARI DA PİLOT OLABİLİR Pilot lisansı olan lise mezunu kişileri pilot olarak çalıştırabildiklerini dile getiren Abdulkerim Çay, "Kendimize yetiştirmek için başvuracak arkadaşların en az iki yıllık üniversite mezunu olmaları lazım. Pilot alımında hedefimiz belli. Aslında biz hedefimizi kendi planlamamıza göre yapıyoruz. Hem dar hem geniş gövdede yeni uçak siparişleri var. Malumunuz olduğu üzere yeni havalimanına da geçeceğiz. Yeni havalimanına geçtiğimizde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacak. Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu anda ki hedefimiz" diye konuştu. SAYGIN BİR MESLEK İki yıldır THY'de ikinci pilot olarak görev yaptığını söyleyen Serhat Furkan Menteş, “Bu meslek birçok çocuğun hayalindedir. Gerçekten de hayal edildiğinden de güzel meslek olduğunu görüyorsun. Öncelikle dünyanın en güzel ofisine sahip olduğunuzu söyleyebilirim. Gerçekten manzarası her şeyden öte. Ayrıca dünyanın birçok noktasını görme şansınız var. Saygın da bir meslek. Maaş olarak da yeterli olduğunu düşünüyorum. O yüzden pilotluğu tercih ettim" diye konuştu. KADIN PİLOTLARIN HAVACILIK TUTKUSU Türk Hava Yolları'nda iki yıllık eğitimin ardından Airbus A320 tipi uçaklar tip ve simülatör eğitimleri tamamlamak için İstanbul'a gelen İkinci Pilot adayı Hasibe Hasgül ise, “Türk Hava Yolları'nda Airbus A320 tip eğitimindeyim. Eğitimleri Aydın Çıldır'daki Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi'nde aldım ve daha sonra İstanbul'a geldim. Lise eğitimim sırasında Havacılığa ve uçaklara her zaman ilgim vardı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Türk Hava Yolları'nın ikinci pilot aday adayı ilanını gördüm. O zaman pilot olmak için bu fırsatı değerlendirdim. Süreci de tamamlayarak ikinci pilot eğitimlerine başladım. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon mezunuyum. Kısa bir süre çalıştım" dedi. Diğer pilot adayı Asu Karadağ da, “Ben uçak ve havacılığa çok meraklıydım. Benim kuzenim biraz da pilot olmaya teşvik etti. Kendinizi orada hayal edince bir kere tutkunuz oluyor. Başvurduktan sonra iki yıl eğitim aldık şimdi de tip eğitimindeyiz" şeklinde konuştu.