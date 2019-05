(Görüntülü) THY'nin Zonguldak'a inen ilk uçağına, çiçekli karşılama

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK Havalimanı'na İstanbul'dan ilk seferini düzenleyen Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçağın 81 yolcusu, Vali Erdoğan Bektaş ve protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesine, 1947 yılında askeri havaalanı olarak yapılan Zonguldak Havalimanı, bir süre sonra kapandı. Tadilatın ardından 1999'da tekrar açılan havalimanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce 31 Ocak 2002'de 'trafik akışı olmadığı ve yolcu potansiyeli bulunmadığı' gerekçesiyle hiçbir uçak inmeden tekrar kapatıldı. Havalimanı, 2006'da valiliğin girişimiyle kurulan Zonguldak Özel Sivil Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye (ZONHAV) 25 yıllığına kiralandı. Almanya'da çok sayıda Zonguldaklı gurbetçi yaşadığı için 21 Temmuz 2009'da Düsseldorf- Zonguldak dış hat uçak seferleri, belirli aylarda gerçekleştirilmeye başlandı. Alman hava yolu şirketi şubat ayında iflas edince yurt dışına yapılan tek sefer de sona erdi. Ayrıca 2012'de ilk kez konulan İstanbul ve Trabzon iç hat seferleri de 4 ay sonra yeterli yolcu kapasitesi sağlanamadığı için sonlandırıldı. Yapılan girişimler sonucu THY tarafından uçağın pist başına kadar hassas yaklaşmasını sağlayan ILS cihazının havalimanına kurulumu halinde iç hat seferlerine başlanabileceği açıklandı. ILS cihazı kurulmasının ardından THY, test uçuşları yaptı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından THY ve Atlas Global, İstanbul- Zonguldak iç hat seferlerini başlattı. İLK UÇAĞI, VALİ VE PROTOKOL KARŞILADI THY'ye ait, A319 tipi, TK2732 sefer sayılı, 'Edirnekapı' isimli uçak, 81 yolcusuyla bugün sabah 07.45'te İstanbul Havalimanı'ndan kalkarak, Zonguldak Havalimanı'na ilk seferini gerçekleştirdi. Uçaktan inen yolcuları Vali Erdoğan Bektaş, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve protokol üyeleri karanfillerle karşıladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, belediye başkanları ile dernek yöneticileri ilk seferle İstanbul'dan Zonguldak'a geldi. Uçak önünde kesilen kurdelenin ardından konuşan Vali Bektaş, Zonguldak ve bölge için özel bir gün yaşadıklarını belirterek, "3 ilden oluşan bir bölgenin tek havaalanı burası. Tek dışarı açılan kapısı. Bu kapının açılması, işlemesi gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla THY uçağı bugün buraya indi. Bize de karşılamak nasip oldu. Bütün yolcularımıza hoş geldiniz, diyorum. Havaalanı bölgemizde projelerimiz için anahtar konumunda. Her şeyin başı her soru 'Havaalanı var mı?' oluyordu. Evet, havaalanımız var ve uçuşlar başladı. Uçuşlar devam edecek. Üzerimize düşen neyse yerine getireceğiz ve uçaklarımızı güvenli bir şekilde havaalanına gelip, gitmesini sağlayacağız. Havaalanının bölgeye an ve umut getirmesini sağlayacağız" dedi. THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ: HATTIN BEREKETLİ OLACAĞINA İNANIYORUZ THY Genel Müdürü Ekşi ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nce Zonguldak Havalimanı'na uçakların iniş- kalkış güvenliği için 4 milyonluk yatırım yapıldığını kaydederek, "Bundan sonra bu uçaklar Zonguldaklılara emanet. Buradaki vatandaşlarımıza emanet. Biz umuyoruz ve bekliyoruz ki bölgedeki hemşehrilerimiz bu uçaklara yoğun ilgi gösterecektir. Burayı daha fazla desteklemeyi arzu ediyoruz. Dünyada uygulamalarda olduğu gibi bu seferler mahalli idareler destek vermeli. Belediyleler halkın havaalanına ulaşımı konusunda gerekli desteği vereceği umuyoruz. Biz bu hattın bereketli olacağına inanıyoruz" diye konuştu. ​Aynı uçak, saat 11.00'de aldığı 101 yolcuyla tekrar İstanbul'a hareket etti.