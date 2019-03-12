(Görüntülü) THY'NİN UÇUŞTAN KALDIRDIĞI UÇAKLARDAN BİRİ ATATÜRK HAVALİMANI'NA İNDİ (2)
12 Mart 2019 Salı 23:49
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