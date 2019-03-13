Enver ALAS/İSTANBUL,()-THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi. Uçağın İngiltere'den döndüğü öğrenildi.
(Görüntülü) THY'nin seferlerini durdurduğu uçaklardan ilki İstanbul'a indi (1) Aktüel
Enver ALAS/İSTANBUL,()-THY'nin ikinci bir karara kadar uçuşunu durdurduğu Boeing 737 Max tipi yolcu uçaklarından ilki Atatürk Havalimanı'na indi. Uçağın İngiltere'den döndüğü öğrenildi.
13 Mart 2019 Çarşamba 00:11
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