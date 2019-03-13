İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, geçici olarak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda park pozisyonuna aldı. THY, Atatürk Havalimanı'ndaki park sorunu nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) başvurarak uçakları, İstanbul Havalimanı’na götürmek istediğini iletti. İzin verilmesi durumunda 10 adet Boeing 737 MAX tipi uçak, İstanbul Havalimanı’na götürülecek 2 uçak ise hangarlarda bekletilecek.
(Görüntülü) THY, Boeing 737 MAX tipi uçakları İstanbul Havalimanı’na götürecek
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () ETİYOPYA'da meydana gelen uçak kazasının ardından Türk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan 12 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, geçici olarak Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu’nda park pozisyonuna...
13 Mart 2019 Çarşamba 12:34
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