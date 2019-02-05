(Görüntülü) Testereli saldırgan çobanı yaraladı 

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () - BURSA’nın İnegöl İlçesi'nde çobanlık yapan 18 yaşındaki Sezer Budak, kimliği belirsiz bir kişinin testereli saldırısına uğradı. Budak'ın sağ kolunda derin kesi meydana geldiği ve tendonu koptuğu ifade edildi. Küçükbaş hayvan otlatan Budak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Olay, İnegöl ilçesi kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Arazisinde küçükbaş otlatan Sezer Budak'ın yakınına gelen kimliği belirsiz motosikletli bir kişi, köpekleri tutması seslendi. Motosikletinden inip Budak'ın yanına giden kişi, Budak'a önce hakaret etti, ardından elindeki budama testeresiyle saldırıya geçti. Genç çoban sağ kolundan yaralanıp kanlar içinde kalırken, saldırgan motosikletine binip kaçtı. Sağ kolundan yaralanan Budak, çevreden yetişenler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Budak'ın kolunda derin kesi tespit edildi ve tendonunun koptuğu belirlendi. Budak, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri genç çobanı yaralayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



