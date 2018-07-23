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(Görüntülü) Tesadüfün böylesi; iki arkadaşın kaderi aynı oldu

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL - KADIKÖY'de iki arkadaş 2 hafta arayla aynı kaderi paylaştı. İki hafta önce arkadaşı Atilla Kılıç'ın denize düşerek kaybolduğu yeri gösterirken kameraya yansıyan Aziz Mertcan Aytaç da cumartesi günü...

Ramazan EĞRİ - İSTANBUL - KADIKÖY'de iki arkadaş 2 hafta arayla aynı kaderi paylaştı. İki hafta önce arkadaşı Atilla Kılıç'ın denize düşerek kaybolduğu yeri gösterirken kameraya yansıyan Aziz Mertcan Aytaç da cumartesi günü aynı yere yakın bir noktadan denize girerken boğuldu. POLİS OLAYI ANLATIRKEN GÖRÜNTÜLENDİ Atilla Kılıç (52) ve Aziz Mertcan Aytaç (27), 7 Temmuz'da Kadıköy sahilinde oturuyordu. Kılıç dengesini kaybederek, denize düştü. Aziz Mertcan Aytaç durumu polise haber verdi. Aytaç arkadaşı için başlatılan çalışmalarda ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Çalışmalar sürerken polise olayı anlatan Aziz Mertcan Aytaç kameralara yansıdı. ONUN DA KADERİ AYNI OLDU Bu olaydan tam iki hafta sonra Aziz Mertcan Aytaç arkadaşının kaderini paylaştı. Arkadaşının kaybolduğu noktaya yakın bir yer olan moda sahilinden denize giren Aytaç, gözden kayboldu. Aytaç'ın cesedini dalgıçlar kıyıya çıkardı. Aytaç'ın cesedi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. CENAZELERİ ADLİ TIP KURUMUNDA Kadıköy'de 2 Hafta önce denize düşüp kaybolan Atilla Kılıç'ın cesedi dün olay yerine yakın bir yerde bulundu. Evsiz oldukları ve sokakta yaşadıkları öğrenilen iki arkadaşın cenazesi sahip çıkan olmadığı için Adlı Tıp Kurumu morgunda bekliyor.

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