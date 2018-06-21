(Görüntülü) Terör mağdurları Sur'da evlerine kavuştu

DİYARBAKIR'IN Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin hendek kazıp barikat kurmaları sonucu yaşanan çatışmalarda evlerinden olan aileler, TOKİ tarafından inşa edilen yeni evlerine taşınmaya başladı. Evlerine taşındıktan sonra huzuru bulduklarını söyleyen Ramazan Ağaç, "Bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştik. Çocuklarımın ve benim psikolojim düzeldi, çok mutluyuz" dedi.



Merkez Sur ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda evlerini kaybeden vatandaşlar için, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan Kayapınar ilçesi Üçkuyular Mahallesi ve Çölgüzeli mevkisindeki 5 bin 637 konuttan bin 390'ını tamamlandı. Mağdur aileler, için inşa edilen konutların kura çekimlerinin ardından anahtarlarını teslim alan aileler TOKİ'nin yaptığı modern akıllı konutlara yerleşmeye başladı.



'BOMBALARIN, SİLAHLARIN ARASINDAN EVLERİMİZİ GÜÇLÜKLE TERK ETTİK'



Merkezi güneş enerjili, akıllı binalardan oluşan, çocuk parkı, otopark ve spor tesisilerinin bulunduğu modern konutlara taşınan Sur mağduru Ağaç ailesi TOKİ'nin yaptığı konuta taşındıktan sonra yeniden huzurlu bir aile yaşantısına kavuştuklarını söyledi. Sur ilçesi Fatihpaşa Mahallesinde oturdukları evden canlarını zor kurtardıklarını belirten, 75 yaşındaki Ali Ağaç, bombaların, silahların arasından evlerini güçlükle terk ettiklerini söyledi. Devletin yardımıyla 3 yıl kirada oturduklarını dile getiren Ağaç, daha sonra evlerine kavuştuklarını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür ediyorum. Onun sayesinde rahata kavuştuk" dedi.



Ali Ağaç'ın 70 yaşındaki kalp hastası eşi Güllü Ağaç Kürtçe ve Zazaca konuşarak, kendilerini yeni evlerine kavuşturan herkese teşekkür ettiğini, çok mutlu olduğunu söyledi.



'BU KADAR GÜZEL OLACAĞINI BEKLEMİYORDUK, HUZURA ERDİK'



Anne ve babasıyla birlikte yaşayan çiftin oğulları Ramazan Ağaç ise evi ilk gördüklerinde şaşırdıklarını belirterek şöyle konuştu:



"Açıkçası biz evin bu kadar güzel olacağını düşünmemiştik, yani bu kadarını beklemiyorduk. Orada farklı bir yaşantımız vardı. Çatışma sonrası evimizi terk etmek zorunda kaldık, 3 yıl boyunca Allah devletimizden razı olsun verdikleri kira ve yardımlarla geçindik. Şimdi de bize bu modern evi verdiler. Evimiz çok güzel, çocuklarımın ve bizim psikolojimiz bozulmuştu, şimdi burada çocuklarım parka gidiyor, orada mahalle arasında oynuyorlardı şimdi sitede oynuyorlar onlarında bizimde inanın psikolojimiz düzeldi. Huzura erdik ve gerçekten çok mutluyuz, bizim yaşadığımız mutluluğu diğer ailelerinde yaşayacağına inanıyorum."



'KENDİ EVİMİZDE ÖZGÜRCE YAŞIYORUZ'



Evin oldukça güzel ve ferah olduğunu aktaran Ağaç, "Evimizin 3 balkonu var 148 metre kare oldukça büyük ve ferah bize bu güzel evi veren Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızdan Allah razı olsun. Bu mutluluğu biz yaşadık inşallah diğer aileler de yaşar. Yolumuz Allah ve Cumhurbaşkanımızın yoludur, oyumuz onundur. İnşallah onlarla beraber yola çıkacağız. Bize yardım ettiler, sağ olsunlar. İnşallah bizim gücümüzle reisimiz, başkanımız bu makamdan hiçbir zaman inmez. Bize bu imkanı sağladılar. Kiradan kurtardılar, kendi evimizde özgürce yaşıyoruz istediğimiz gibi hareket ediyoruz. Şimdi buraya Sur mağduru 70 aile daha taşınacak, inşallah onlar da bizim gibi mutlu olur" dedi.



315 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI



Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşların barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Diyarbakır’da büyük bir konut hamlesi başlatan TOKİ, il genelinde terör mağduru vatandaşların ihtiyaçlarını esas alarak 5 bin 746 konutun inşasına başlamıştı. Bu konutlardan Kayapınar ilçesinde Üçkuyu Mahallesinde birinci bölgede inşa edilen 315 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.



KONUTLAR BÖLGENİN TARİHİ VE KÜLTÜNE UYGUN YAPILDI



Diyarbakır’da inşa edilen konutlar bölgenin tarihi ve kültüne uygun mimari de yapılırken, bölgenin kültür, sanat, tarih ve coğrafi niteliklerinin yansıtıldığı yapılar geleneksel yaşamın değişime uğramadan sürdürülmesine de katkı yapacak şekilde tasarlandı. TOKİ Diyarbakır’da sadece konut inşa etmekle kalmayıp yerleşim yerlerinin yanında sosyal donatı projeleri, hastane, sağlık ocağı, aile sağlık merkezi, pansiyon, kamu hizmet binası, kreş, çeşitli eğitim düzeylerine yönelik okullar, cami, stadyum ve ticaret merkezi gibi sosyal yaşamın ve yerel ekonominin canlanmasına katkı yapacak projeleri de hayata geçirdi.

